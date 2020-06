Ultime Milan, Gabbia può andare via la prossima estate

Calcio mercato Milan Matteo Gabbia Parma Bologna ultime | Matteo Gabbia, giovane difensore centrale cresciuto nelle giovanili del Milan, potrebbe partire a fine stagione. Il talento rososnero ha fatto il suo esordio nella prima squadra in questa stagione sotto la gestione di Stefano Pioli. Prima gli ultimi minuti di Coppa Italia contro la SPAL a gennaio e poi l’esordio in campionato contro il Torino a febbraio. Il difensore giocò per tutto il secondo tempo a causa dell’infortunio di Simon Kjaer. Poi, Pioli, decise di preferirlo a Mateo Musacchio anche per le successive due partite con Fiorentina e Genoa. Il calciatore in quelle poche occasioni si è fatto subito trovare pronto e diversi club hanno messo gli occhi su di lui. Tra questi ci sono Bologna e Parma che vorrebbero puntarci per la prossima stagione. Il Milan però non ha intenzione di cederlo a titolo definitivo, dato che ha blindato con un prolungamento di contratto il proprio talento fino al 2024 nei mesi scorsi.

Calciomercato Milan: Gabbia nel mirino di Parma e Bologna

Il Milan punta molto sul proprio talento per il futuro, ma lo stesso Matteo Gabbia ha ammesso di dover avere più spazio per trovare la giusta continuità. Il Milan dunque ora pensa alla sua cessione, ma in prestito, per la prossima stagione. Secondo Calciomercato.com, già si sono fatti avanti sia Parma che Bologna, pronte ad accettare di lasciar crescere il calciatore del Milan per un anno nella propria squadra.