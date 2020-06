Calciomercato Inter, ag. Hakimi snobba i neroazzurri: “Tornerà al Real”

L’agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camano, ha parlato del futuro del calciatore in un’intervista rilasciata a ‘Fcinternews.it‘

Mercato Inter, ag. Hakimi: “Inter? Non è assolutamente vero“

Alejandro Camano, procuratore di Achraf Hakimi, ha escluso ogni possibilità (almeno per il momento) che il suo assistito possa trasferirsi in Italia e giocare con la maglia dell‘Inter. A ‘Fcinternews.it‘ ha così dichiarato: “Hakimi ha un contratto con il Borussia Dortmund fino al 30 giugno dopo che è rimasto in Germania per due anni. Dal 1 luglio ritornerà in Spagna ed avrà un nuovo contratto con il Real Madrid, mi sembra ovvio.

Inter? Davvero non capisco dove possano arrivare queste notizie. Di sicuro posso confermare che curo gli interessi di Borja Valero. Ho rappresentato gli interessi anche dell”ex allenatore Hector Cuper. Non nascondo che voglio molto bene all’Inter, ma con il club non ho mai parlato di Hakimi. Non mi capacito di quello che arriva da Madrid, posso dire che tutto ciò che scrivono sui giornali non è affatto vero“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ag. Corona: Interesse in stand-by, Porto disposto a cedere [ESCLUSIVA]

Ultime Inter, Godin e De Vrij potrebbero saltare la Sampdoria

Dopo la recente eliminazione in Coppa Italia contro il Napoli, l’Inter è tornata subito ad allenarsi. Domenica 21 giugno riparte la Serie A per la squadra di Conte che dovrà valutare le condizioni dei due difensori centrali: Godin e De Vrij infatti sono ancora in dubbio e potrebbero non esserci nella delicata sfida, in casa, contro la Sampdoria.