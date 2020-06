Calciomercato, la FIGC ufficializza le nuove date

Calciomercato: ufficializzate le nuove date per le sessioni estive ed invernali

Calciomercato date | Un calcio in continuo cambiamento, e che da qui ai prossimi mesi si prepara ad affrontare nuove norme e disposizioni in tempo di pandemia. La situazione in Italia è ancora tutta da chiarire, ma intanto nel corso di queste ultime settimane una delle questioni più calde è stata relativa alle prossime finestre di mercato. Ovviamente tutto slittato, con la FIGC che poco fa ha ufficializzato le nuove date utili per quanto riguarda sessione estiva ed invernale.

Quella estiva si aprirà il primo settembre e si chiuderà il 5 ottobre alle ore 20. Quella invernale invece inizierà lunedì 4 gennaio e terminirà il primo febbraio 2021 sempre alle ore 20. Situazione diversa invece per il mercato degli svincolati: da martedì primo settembre, fino a mercoledì’ 31 marzo 2021.

Ultime notizie: stabilito il mercato, presto i playoff?

Il calciomercato cambia e cambierà ancora, e poco fa è arrivata la notizia tanto attesa. Le nuove date sono state stabilite, e ora non ci resta che attendere per quanto riguarda l’ipotesi playoff. Gravina aveva annunciato di lavori in corso per la questione, ed è possibile che da qui ai prossimi giorni ci saranno ulteriori novità. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.