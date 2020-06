Ultime AS Roma, Fonseca: “Vogliamo la Champions”

Notizie Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Publico della ripresa del campionato di Serie A:

“Sarà più difficile del solito. Non ci sono partite di preparazione e non possiamo fare come in estate. Si è visto che l’intensità non è la stessa, né può esserlo. Ci sono stati molti infortuni nel campionato tedesco e molti infortuni anche in questa fase. Giocheremo ogni tre giorni, sarà molto impegnativo e siamo preoccupati un po’ tutti”.

Champions?

“È possibile arrivare al 4o posto. Le altre quattro squadre sono molto forti. L’Atalanta, il nostro principale rivale, era in forma ma noi non ci arrendiamo. Quest’anno il campionato italiano è imprevedibile, più che negli ultimi anni”.

Ultime Roma, Fonseca non teme la Serie A