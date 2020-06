Uefa, deciso dove e quando si giocano Champions ed Europa League

Come ha anticipato ‘Sky‘, gli ottavi di ritorno di Champions (in cui saranno impegnate le italiane Napoli e Juventus) si disputeranno il 7 e l’8 agosto.

Uefa Champions League, ecco le date della ‘Final Eight‘

Il tutto sarà ufficializzato mercoledì 17 giugno, ma ‘Sky‘ ha dato anticipazioni importanti per quanto riguarda le partite di Champions League ed Europa League. Il Napoli e la Juventus devono ancora disputare il ritorno degli ottavi, rispettivamente contro il Barcellona (in Spagna) e il Lione (a Torino). Molto probabilmente verranno disputate il 7 e l’8 di agosto, nelle sedi originarie. La famosa ‘Final Eight‘ dovrebbe andare in scena in Portogallo, a Lisbona, tra il 12 ed il 23 di agosto. I quarti di finale si giocheranno tra il 12 e il 15, le semifinali 18-19 e la finale il 23.

Per quanto riguarda l’Europa League sono impegnate le nostre Inter (che affronterà il Getafe) e la Roma (contro il Siviglia). Tutte le partite si giocheranno in gara secca e tutte in Germania. Le quattro città tedesche che ospiteranno i match sono: Duisburg, Gelsenkirchen, Colonia e Francoforte.

Niente finale di Champions a Istanbul, se ne parlerà nel 2021

Dovrà attendere ancora un anno la capitale turca per poter ospitare la finale di Champions League. Ufficiale invece la data ed il luogo della Supercoppa Europa: si disputerà in Ungheria, a Budapest, il 24 settembre.