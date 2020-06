Oroscopo di domani 16 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 16 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata piuttosto positiva per te, dove riuscirai finalmente a chiarire qualche discussione aperta tempo fa. Sei una persona pacata, ma qualche situazione ti ha fatto rimanere male parecchio. Ora però tutto si sta aggiustando, e potrai riprendere serenità.

Toro. Buon momento per te: sul lavoro le cose vanno piuttosto bene, ti senti gratificato ed appagato. In amore invece situazione di stallo, dovrai aspettare il momento giusto per dichiararti.

Gemelli. La Luna ti è favorevole in questa settimana, cerca di sfruttare al meglio le tue occasioni. I tuoi progetti prendono forma, non fermarti e cerca di brillare ancora di più.

Cancro. Stai riuscendo nell’intento di conquistare la persona che ti piace, ma occhio a non strafare. Sei una persona molto emotiva, un eventuale errore potrebbe farti rimanere molto male.

Leone. Sei una persona molto forte, ma spesso la vita ti ha messo davanti e dei brutti scenari. Non abbatterti e cerca di riprendere te stesso. Sei ancora in tempo per rimediare a qualche errore fatto, e a perdonare.

Vergine. Settimana interessante, si aprono dei belli scenario, specie in amore. Ti senti corteggiato, ma occhio a non cadere troppo in tentazione.

Oroscopo Paolo Fox 16 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le prossime ore possono avere un grande impatto sugli altri. Il tuo segno è decisamente molto forte, hai anche un grandissimo fascino. Nei rapporti sentimentali e di lavoro bisogna superare il problema.

Scorpione. Non c’è ancora un gran cielo per i sentimento, parla se hai una storia in bilico. Cerca di recuperare nei sentimenti. Non pensare al passato.

Sagittario. Riuscirai a toglierti diverse soddisfazioni, soprattutto sul lavoro. Il tuo progetto è invidiato da tutti, e ti capiterà di essere elogiato parecchio. Finalmente riuscirai a prenderti delle belle rivincite su chi non credeva in te.

Capricorno. Martedì’ molto confuso, questa confusione si riversa in amore. Ci vuole un poco di pazienza in questo periodo, buon recuperò a metà settimana.

Acquario. Se sei innamorato di una persona è probabile che tua sia ancora preoccupato per questa. Se l’amore ancora non c’è allora sembra difficile trovarlo al momento, vivi con più libertà d’azione.

Pesci. Devi fare un poco di ordine nella tua vita, soprattutto a livello sentimentale. Ci sono stati molti ripensamenti e tensioni, ora che Saturno è in buon aspetto. Si riprenderà quota in amore nei prossimi mesi.