Inter, Nainggolan: “Conte? Ho rispetto per lui, lo stimo perchè schietto”

Notizie Inter: Nainggolan su Conte

Notizie Inter Nainggolan | L’Inter prosegue il suo calciomercato, e in queste ultime settimane si sta parlando parecchio anche di Nainggolan. Il centrocampista belga ritornerà dal prestito al Cagliari, e chissà se stavolta Conte possa finalmente dargli qualche occasione di brillare. Il Ninja non si è mai tirato indietro dalle sfide, specie quelle umane, quando più volte si è trovato di fronte critiche e polemiche. L’ex Roma ha recentemente parlato in diretta streaming Twitch, dove ha voluto spendere delle parole proprio su Antonio Conte. Questo quanto riportato dalla nostra redazione:

“Lavorare con Conte mi sarebbe piaciuto, a me piacciono le persone che parlano in faccia e che dicono le cose chiaramente. Ho subito notato la sua trasparenza nei miei confronti, è stato schietto ed è per questo che lo stimo. Nutro rispetto per lui”

Nainggolan sul ritorno a Roma

Nainggolan ha voluto elogiare Conte, ma non ha mai escluso il suo sentimento per la Roma. Ai giallorossi la parentesi più bella della sua carriera, fatta di grandi giocate e prestazioni da vero e proprio leader. Lo stesso giocatore ha confessato di aver lasciato lì una parte di cuore: “Mi manca, ma la vita va avanti”.