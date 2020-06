Calciomercato Roma, Berta in sostituzione di Petrachi come nuovo ds

L’attuale direttore sportivo dei giallorossi è pronto ad andarsene dalla capitale. Al suo posto probabile l’arrivo di Andrea Berta.

Mercato Roma, Petrachi verso l’addio

Dopo l’ennesimo litigio con il presidente della Roma, James Pallotta, il ds Gianluca Petrachi non verrà confermato. Molto probabilmente la dirigenza non aspetterà la fine della stagione per dargli il benservito, potrebbe licenziarlo a breve, forse in questa settimana. Per un direttore sportivo che parte ce n’è uno che arriva: si tratta di Andrea Berta. Nonostante la società possa promuovere Morgan de Sanctis come nuovo direttore, il nome di Berta è quello che più affascina il club, nonostante quest’ultimo sia ancora sotto contratto con l’Atletico Madrid.

Non è un nome nuovo per Pallotta e Baldini. Infatti il suo profilo era stato già valutato tre anni fa, prima dell’arrivo di Ramon Rodriguez Verdejo, in arte Monchi. Sarà molto difficile convincere Berta a ritornare in Italia (ha lavorato in club come Carpendolo, Parma e Genoa).

Ultime Roma, contro la Sampdoria spazio a Mkhitaryan e Perez

In attesa di ritornare in campo in campionato, Paulo Fonseca prosegue gli allenamenti con i suoi uomini. Nella sfida di Serie A, post Covid-19, contro la Sampdoria, in attacco dovrebbero giocare Mkhitaryan e Perez. Buona chance per l’ex Barcellona per mettersi in mostra. In porta spazio ancora a Mirante, visto che il titolare Pau Lopez è ancora fermo ai box.