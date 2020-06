Calciomercato Milan, Thiago Silva più lontano: concorrenza Arsenal

Calciomercato Milan: anche i Gunners piombano sull’ex rossonero

Calcio Mercato Milan Thiago Silva | Il Milan vuole rinforzarsi, e vuole soprattutto attuare una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. L’annata attuale è stata condizionata dalla poca esperienza, e il vero obiettivo sarebbe quello di portare qualche leader in quel di Milano. Nel mirino ci sono diversi nomi importanti, e su tutti c’è anche Thiago Silva. Il difensore brasiliano ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri, e riportarlo in squadra sarebbe un’operazione in stile Ibrahimovic. Ovviamente non è per niente facile, complice anche la folta concorrenza.

Thiago Silva è ancora uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, e pertanto su di lui sono piombate diverse pretendenti: ad esempio l’Arsenal, che negli ultimi giorni ha fatto sapere il suo interesse. I Gunners si iscrivono alla lista, e mettono paura al Milan. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Milan: Leonardo sul futuro di Thiago Silva

Thiago Silva resta un grande obiettivo del Milan, e seppur l’affare sia molto difficile da portare a termine, nell’ambiente filtra comunque un certo ottimismo. Leonardo nelle ultime ore ha annunciato il futuro del brasiliano, ecco quale sarà il suo destino a fine stagione.