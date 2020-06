Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez. Trovato l’accordo sullo sconto, tutte le cifre e i dettagli

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | E’ fatta per il Corriere dello Sport: Lautaro Martinez lascia l’Inter al margine della stagione. E’ stato manifestato il forte malumore in casa nerazzurra, con la sua voglia di trasferirsi in Spagna, per giocare al Barcellona del connazionale Lionel Messi. Dopo due anni si va a chiudere l’esperienza in nerazzurro, con la stessa società di Suning che lo aveva messo al centro del progetto, liquidando l’ex capitano, Mauro Icardi.

News Inter, niente clausola: c’è lo sconto dei nerazzurri, Suning pronto a perdere un pezzo pregiato

I colleghi danno per fatta la notizia che riguarda Lautaro Martinez. Il calciatore dirà addio al margine della stagione, le voci di mercato sembrano averlo condizionato, come più volte ribadito dai quotidiani nella giornata di ieri. Nel frattempo Conte spera di riavere il suo miglior Lautaro, vuole coccolarselo ancora un po’, prima dell’addio. L’Inter avrebbe concesso lo sconto al Barcellona, cedendo il calciatore sui 90 milioni oltre ad una possibile contropartita tecnica, sulla quale i due club stanno ancora dialogando. Inizialmente le richieste erano indirizzate sui 111 milioni della clausola rescissoria, ora difficile da pareggiare. E’ per le volontà del calciatore che la cessione arriverà non appena il mercato tornerà in scena. Dopo due anni finisce l’avventura del Toro a San Siro.