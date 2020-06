Calciomercato Inter Juventus Arthur Vidal | L’asse Barcellona-Serie A è sempre molto caldo e rischia di infuocarsi sempre di più nel corso del prossimo calciomercato. I blaugrana hanno in mente alcuni colpi importanti in entrata ma i club italiani hanno richiesto più volte i campioni a disposizione di Quique Setièn.

Calciomercato Juve, Setièn su Arthur: “Non può considerarsi titolare”

Il tecnico blaugrana, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leganes, ha risposto anche alle domande su Arthur, nel mirino della Juventus

“Non posso considerare nessun calciatore titolare, vista la rosa a disposizione. Gli unici titolari sono quelli che hanno una certa gerarchia acquisita in tanti anni. Gli altri dovranno alternarsi e chiedo che si facciano trovare sempre pronti e freschi, soprattutto con una serie di gare così ravvicinate. So che tutti vorrebbero giocare e che non farlo non piace a nessuno, ma io penso alla squadra. Ogni vola è una partita a scacchi con molte varianti”.

Calciomercato Inter, Setièn su Vidal: “Soddisfatto del suo rendimento”

Setién, poi, si è soffermato anche sull’ottima prova di Arturo Vidal contro il Mallorca.

“Trasmette energia, ben al di là delle sue condizioni. Siamo stati fortunati che ha segnato un gol, mettendo la partita in discesa. In generale ha fatto una buona partita e sono molto soddisfatto del suo rendimento. E’ un calciatore molto importante per noi, sarebbe necessario per chiunque”.