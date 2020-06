Calciomercato Inter, Arteta: “Aubameyang è felice qui”

Ultime Inter, Aubameyang resta in Premier? Il futuro dell’attaccante ex Milan è tutto sa scrivere. Il contratto in scadenza nel 2021 non lascia sereni i Gunners che da mesi stanno provando a far firmare alla punta il rinnovo.

Intanto su di lui sono piombate diverse formazioni. Tra queste Barcellona e Inter che hanno manifestato interesse per l’attaccante.

Aubameyang ha confessato che il rinnovo con l’Arsenal è in alto mare. «Loro sanno perché non è ancora successo nulla».

Nella giornata di oggi sono arrivate, invece, le parole del suo manager Arteta, tecnico dell’Arsenal che si è detto positivo rispetto ad un suo rinnovo:

«Ha bisogno di sentirsi apprezzato, ha bisogno di sentire che appartiene a a questa squadra e che lo vogliamo. Sono estremamente felice di come si è comportato finora. Ho un ottimo rapporto con lui e possiamo discutere di un sacco di cose parlando faccia a faccia. Per quanto ne so, penso che sia molto felice nel nostro club».

Ultime Inter: Aubameyang se parte Lautaro

Il suo approdo in Italia è legato a doppio filo al futuro di Lautaro Martinez. Se l’attaccante argentino si trasferirà al Barcellona, allora i nerazzurri potrebbero versare nelle casse degli inglesi parte del ricavato. Con il contratto in scadenza tra un anno, il club di Londra potrebbe accontentarsi di “soli” 40 milioni per cedere Aubameyang.