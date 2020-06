Serie A, Spadafora: “Gare in chiaro? Sono fiducioso”

Ultime Serie A | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato nel corso di un’intervista concessa “Fanpage“.

Il numero uno dello sport italiano ha parlato della possibilità di vedere la Serie A in chiaro su una tra Tv8, Rai o Mediaset.

Le parole di Spadafora

“In realtà, non abbiamo ancora in mano un accordo ma abbiamo raccolto diverse disponibilità e sono in corso tuttora contatti.

Stiamo discutendo anche con Mediaset e con le altre realtà televisive. Sono fiducioso che nei prossimi giorni si riuscirà a trovare un punto di incontro per far vedere le partite. Noi vogliamo a rispettare i diritti sacrosanti acquisiti dagli abbonati del broadcaster,‎ ma anche di offrire a tutti gli italiani la possibilità di vedere il campionato in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo, in modo tale che sia per tutti un motivo di svago“.

Il ministro ha parlato anche della possibilità di far vedere il campionato, da casa, a tutti:

“Con gli eventi a porte chiuse non sarebbe giusto permettere agli spettatori qualche gara? Sicuramente dobbiamo trasmetterla in tv per evitare assembramenti, però allo stesso tempo ci sono diritti che sono stati acquistati. Noi non possiamo mettere in difficoltà queste realtà e non intendiamo scavalcarle in modo assoluto“.