Juventus, Chiellini: “Contento per l’infortunio a 35 anni”

Ultime Juventus| Giorgio Chiellini, difensore della Juve, ha parlato in diretta Instagram nel corso di un’intervista concessa a Martina Colombari.

Ultime Juve, parla Chiellini

Infortunio? «Sono stati mesi strani, difficili. Sono contento di aver avuto questo infortunio a 35 anni, perché non mi sono abbattuto. Molti poi si piangono addosso e magari da giovane avrei fatto lo stesso. Ora l’ho visto come una sfida. Mi sono goduto tanti momenti con la famiglia in questo periodo. Dico una cosa banale: pranzare con la famiglia la ogni domenica è una cosa che ad un calciatore non capita spesso. Non l’avevo mai fatto in vita mia, ma l’ho visto come un obbligo durante la riabilitazione».