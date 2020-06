Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: incontro entro fine giugno

Calciomercato Milan: previsto un incontro per il rinnovo di Gigio

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e nonostante il campionato stia per ripartire, una delle priorità continua ad essere quella di blindare i propri gioielli. Il Milan in particolare sta pensando a come non lasciar partire Donnarumma, in assoluto uno dei giocatori più importanti della rosa. Il giovane portiere non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo, e anche l’interferenza da parte di Raiola, si sta facendo sentire eccome nella questione. L’agente di Gigio non è convinto del progetto, e il continuo prolungarsi dei tempi non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

La trattativa non è ma sbocciata, ma a quanto pare sembra si sia arrivati ad un punto di svolta: stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, è in programma un incontro entro fine giugno tra dirigenza e Raiola. Lo scopo è proprio quello di arrivare ad un rinnovo.

Ultime Milan: Donnarumma, PSG e Juve in agguato

Il futuro di Donnarumma è ancora molto incerto, e se non dovesse arrivare il rinnovo, ecco che il portiere rossonero si troverebbe una schiera di pretendenti davanti. Su tutte PSG e Juventus, al momento le squadre più interessate.