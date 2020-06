Calciomercato Milan, Depay obiettivo per l’attacco: fissato il prezzo

Calciomercato Milan: quanto costa Depay?

Calcio Mercato Milan Depay | Il mercato del Milan sarà molto movimentato, specie per quelli che sono gli obiettivo della società. Rivoluzionare quasi tutti i reparti con colpi intelligenti e che servano a ritornare grandi. I nomi sul taccuino sono tanti e interessanti, e tra questi c’è anche Depay, attaccante del Lione che sta andando sempre di più verso la scadenza di contratto. L’olandese sarebbe un profilo molto intrigante, ma la trattativa è molto complicata, soprattutto viste le richieste di Aulas, patron dei transalpini.

Quest’ultimo non ha intenzione di fare sconti, vuole 30 milioni di euro. Una cifra non immensa, ma che potrebbe essere difficile da raggiungere per il Diavolo, ancora costretto a non esagerare con il Fair Play Finanziario. Depay però continua ad essere un obiettivo, e chissà che il Lione non possa decidere alla fine di abbassare la propria richiesta. fonte cm.com

News Milan: per Depay concorrenza dell’Everton

Depay è nel mirino dei rossoneri già da qualche settimana, ma chiudere l’affare non è questione da poco. Per il momento si pensa a qualche sondaggio, ma attenzione alle spalle: anche l’Everton è in corsa per l’attaccante, ed è per questo che il Milan dovrà sbrigarsi se vuole avere una corsia preferenziale. La squadra inglese è alla finestra, ed è un pericolo.