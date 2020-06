Ultime Lazio, obiettivo Kumbulla: sorpasso a Napoli, Juve e Inter

Calcio Mercato Lazio Kumbulla Hellas Verona Napoli Juve Inter | La Lazio è pronta a ripartire con una grande stagione di Serie A. Il club biancoceleste ripartirà dal -1 dalla Juventus capolista per raggiungere il sogno scudetto. Intanto, la società già lavora per il futuro e per la prossima stagione. Il club si concentra sugli obiettivi di mercato per restare ai vertici del campionato italiano e affrontare la prossima edizione di Champions League alla grande. Si lavora su più fronti e bisognerà sistemare tutti i reparti della rosa di Simone Inzaghi. Intanto, per la difesa, il club ha messo gli occhi su Marash Kumbulla, giovane difensore dell’Hellas Verona. Il classe 2000 alla sua prima in Serie A ha subito convinto tutti e oltre i club italiani come Napoli, Inter e Juventus, ci sono anche quelli stranieri come ad esempio Manchester United ed Everton. Ora Lotito è a lavoro per convincere il suo amico e presidente Setti per l’acquisto.

Calciomercato Lazio, si gioca d’anticipo per Kumbulla: l’offerta di Lotito

L’intenzione del patron della Lazio è quella di anticipare la concorrenza per strappare subito il sì a Marash Kumbulla. L’Hellas Verona però al momento è ferma sulla richiesta di 35 milioni di euro, ma il presidente Lotito ha la sua carta da giocarsi. Come riporta il Corriere dello Sport, il numero uno della Lazio spera di convincere Setti a cedergli il calciatore con una ricca offerta economica più una contropartita tecnica.