Calciomercato Juventus, Semedo: il Barça fissa il prezzo

Calciomercato Juventus, Semedo dirà addio al Barcellona solo alle condizioni del club catalano

Calciomercato Juventus – Semedo | E’ nel mirino del club bianconero, il terzino portoghese, Nelson Semedo. Il calciatore, ex Benfica, potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura in blaugrana. Il contratto dello stesso calciatore scadrà nell’estate del 2021 e preoccupa la situazione al Camp Nou. La società non ha alcuna intenzione di perderlo a zero, ma c’è da capire quale sarà il suo futuro, se al Barcellona o altrove. Il giocatore è seguito, in Italia, da Inter e Juventus. Il punto è che, tra le interessate, è spuntato anche il Manchester City, motivo per cui i bianconeri vogliono affrettarsi sul giocatore.

News Juventus, 40 milioni oppure permanenza di Semedo al Barcellona

Stando a quanto riportato dai colleghi del Marca, ci sarebbero stati contatti tra Barcellona e Juventus, che lo stesso tecnico dei catalani, Setién, non ha mai nascosto. Oltre alla solita questione legata a Miralem Pjanic, i discorsi sono avanzati anche per Nelson Semedo. Il club blaugrana sarebbe intenzionato a cederlo solo per un’offerta pari al suo valore. Infatti, se non dovessero pareggiare quelle che sono le cifre della valutazione del Barcellona, la permanenza in Spagna non è poi così impossibile da ipotizzare. Per portarlo lontano dai colori catalani, toccherà sborsare una cifra importantissima: servono circa 40 milioni per prelevare il suo cartellino.