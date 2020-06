Ultime Juventus, Del Piero su Cristiano Ronaldo: “Non da 6 ieri, il rigore poteva incidere negativamente”

Ultime Juventus, Del Piero – Cristiano Ronaldo | Non è stata una partita spettacolare e, tra i protagonisti in negativo, c’è sicuramente Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese assieme a tutti gli altri 21 in campo, non è parso brillante. I ritmi ovviamente sono calati, tant’è che la sfida è finita priva di reti. Ciononostante, la Juventus ha ottenuto ugualmente la qualificazione in finale di Coppa Italia, ai danni del Milan, ma tra i più criticati in campo ci è finito CR7. Il centravanti numero 7 dei bianconeri, inoltre, ha fallito dal dischetto al minuto 18 della gara, facendo finire sul palo il suo tiro che era stato anche intuito dal giovane Donnarumma.

Le parole di Del Piero su CR7: “Non è in forma”

A parlare della brutta prestazione della Juventus e in particolar modo di Cristiano Ronaldo, è la storica bandiera bianconera, Alessandro Del Piero. “Pinturicchio” non ci è andato leggero con CR7, aspettandosi di più da lui. Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, contestando chi in pagella gli ha assegnato 6. Secondo l’ex capitano della Juventus, il voto era di un’insufficienza piena: “E’ vero, era difficile ripartire dopo tre mesi di assenza. La Juve ha mostrato qualcosa di interessante, ma ho visto molti errori semplici. E’ normale, col tempo si migliorerà, ma diciamolo che Cristiano Ronaldo non è in forma. E’ comprensibile”. E infatti, Del Piero, continua: “Se sbagli un rigore, ti dà fastidio, ma se sei sullo 0-0, qual è il tuo voto? Sicuramente non 6, ma 5,5 almeno. Non è stato sufficiente. L’errore ha avuto un peso importante, poi lasciamo stare che la Juve va comunque in finale. Ma poteva risultare fatale”.