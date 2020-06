Duro scontro tra il presidente e il ds. Motivo? Il mancato ringraziamento di Pallotta a Petrachi che non l’ha presa per niente bene. Rottura vicina?

News Roma, Pallotta e Petrachi ai ferri corti

A pochi giorni dalla ripresa del campionato in casa Roma scoppia un nuovo caso. Riguarda il presidente dei giallorossi James Pallotta e il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Infatti c’è stato un duro confronto tra i due che, per il momento, hanno idee diverse su come portare avanti il “progetto Roma” che è ripartito a inizio stagione. Il motivo che ha scatenato il tutto è il mancato ringraziamento di Pallotta al suo direttore sportivo, ma solo ai membri del club per il lavoro svolto, durante un’intervista rilasciata ieri venerdì 12 giugno. Nell’ambiente però questo motivo non è per niente credibile. Infatti i due sono ai ferri corti perché hanno opinioni diverse su come portare avanti il programma della squadra che è partito all’inizio di questa stagione con l’assunzione del nuovo direttore e del nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

La mancata cessione del club ed altri impegni economici della squadra potrebbero far cambiare tutti i piani. Non si respira una bell’aria a Roma, difficile però che i due possano fare pace.

Roma, il rapporto tra i due può finire anticipatamente

C’è tensione tra entrambe le parti. Non finirà qui la telenovela tra Pallotta e Petrachi. Si spera in un “cessate le armi“, ma la rottura sembra quasi inevitabile.