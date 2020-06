News Fiorentina, Iachini racconta la sua esperienza: “Il Covid mi ha graziato, mi ritengo fortunato”

News Fiorentina – Iachini | Il calcio riparte e di questo ne ha parlato il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini. L’allenatore ha raccontato, attraverso i microfoni del Corriere della Sera, la sua terribile esperienza con il Coronavirus. Sì, perché l’uomo è stato trovato positivo ai virus, così come annunciato dalla Fiorentina nel primo mese di allarme generale che ha vissuto la nostra Penisola. Questo che segue, è uno stralcio della sua intervista al quotidiano: “Il virus ha colpito anche me, ma è stato abbastanza clemente. Non ho subito sintomi o conseguenze e, vedendo quello che è successo purtroppo in Italia e nel mondo, mi ritengo fortunato. Non fa sconti a nessuno, lo abbiamo purtroppo visto. Io adesso voglio tornare a lavorare, sono pronto, con la mia Fiorentina”.

Ultime Fiorentina, le parole di Beppe Iachini

Ieri è tornato in campo il calcio italiano, stasera si chiuderà con l’altra semifinale, quella del San Paolo tra Napoli e Inter. Ben presto arriverà anche il campionato dopo la Coppa Italia, ed è proprio della Serie A che parla Iachini. Tra gli argomenti trattati, c’è l’interesse del Brescia su di lui, per la guida tecnica al prossimo anno: “No, tengo a fare una precisazione: nessuno del Brescia mi ha contattato. Balotelli? Mario ha un talento fuori dal comune. Gli scontri con Cellino fanno parte del gioco, hanno carattere entrambi”.

Sul talento di Tonali e del suo Chiesa: “Entrambi godono di un talento importante, hanno dei margini di crescita impressionanti. Continuare sulla strada giusta servirà ad entrambi per trovare un futuro importante con la maglia dell’Italia”.