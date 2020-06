Coppa Italia, Napoli-Inter 1-1: risultato, tabellino e video del match

Napoli e Inter si affrontano nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia: al vantaggio di Eriksen, risponde Mertens per il record e soprattutto per la finale.

Il risultato e la sintesi di Napoli-Inter

Parte subito forte l’Inter: pronti via ed è già vantaggio. Segna Eriksen, direttamente da calcio d’angolo, sfruttando anche un’indecisione del portiere Ospina. Il colombiano però si farà perdonare durante la prima frazione, intervento in maniera decisiva prima sul colpo di testa di Lukaku (32′) e poi su una potente conclusione di Candreva (40′).

Addirittura l’estremo difensore poi dà il via al pareggio azzurro, grazie ad un lancio lungo e preciso che coglie di sorpresa la difesa nerazzurra, libera Insigne che a sua volta serve Mertens indisturbato in area di rigore, il belga non può sbagliare. Siamo al minuto 41 ed il gol è speciale anche perché è il 122° per l’attaccante con la maglia azzurra: è record di tutti i tempi nella storia del Napoli.

Nel secondo tempo i ritmi ovviamente si abbassano: Conte prova le carte Alexis Sanchez e Moses ma senza troppa fortuna. Nel finale è ancora una volta Eriksen a sfiorare il gol, ma Ospina salva ancora il risultato distendendosi alla sua sinistra: sulla ribattuta, Moses spara alto.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DELLA GARA

Le formazioni ed il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Elmas (65′ Fabian); Politano (65′ Callejon), Mertens, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Gol: 3′ Eriksen (I), 41′ Mertens (N)

Ammoniti: Young (I), de Vrij (I)