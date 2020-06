Calciomercato Torino: per Belotti c’è la fila, urge il rinnovo

Calciomercato Torino: per Belotti interesse da mezza Euorpa

Ultime Torino, Belotti lascerà il club a fine stagione? Come riportato da Tuttosport, sul Gallo c’è la fila.

Le proposte non mancano per l’attaccante che ora piace anche a Inter e Monaco. Ma prima ancora (in ordine sparso) da Fiorentina, Napoli, Atletico Madrid, Everton, West Ham e addirittura Manchester United. Senza contare altre società comunque interessate nel caso finsca sul mercato.

A tutti, finora, il presidente granata ha risposto picche sostenendo che il capitano non si vende. Chiaro però che, a questo punto, il giocatore si aspetta che la società granata non solo migliori l’organico per puntare più in alto, ma anche che gli rinnovi il contratto.

I primi “ammiccamenti” ci sono stati. Urbano Cairo, nei suoi blitz al Filadelfia dei giorni scorsi, ha rassicurato il Gallo su questi aspetti. Novità sono arrivate anche dal nuovo responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati. Il dirigente ha instaurato un rapporto quotidiano con Belotti e i suoi compagni. Lo tranquillizza facendogli presente che è venuto al Toro per costruire qualche cosa di importante.

Ultime Torino, serve un adeguamento

Certo è che se Belotti vale tanto, allora servirà anche un prolungamento di contratto, con adeguamento di ingaggio, che scade nel giugno del 2022. C’è ancora tempo ma la società dovrà far firmare l’attaccante.

La squadra insegue la salvezza. Certo è che con un Toro in serie B Belotti non resterà. E con lui neppure Sirigu. La priorità è quella di allontanarsi dalla zona rossa della classifica e ambire il prossimo anno all’Europa.