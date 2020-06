Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic: arriva la risposta di Lotito

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic nel mirino del PSG: arriva pure la prima offerta

Calciomercato Lazio – Milinkovic-Savic | E’ stato ad un passo dall’addio in questi ultimi anni, con il Real Madrid in prima linea sul calciatore serbo. Però ecco, Sergej Milinkovic-Savic ha spesso scelto di restare in Capitale, a Roma e con la maglia della Lazio. Il “sergente” ha deciso di portare in alto la Lazio, assieme al suo allenatore, Simone Inzaghi. Non ne ha voluto sapere di lasciare il club, perché aveva in mente un obiettivo: riportare la Lazio in Champions League. Quest’anno è addirittura vivo il sogno scudetto, nel quale vuole continuare a crederci. A fine anno però, a missione compiuta, potrebbe decidere di partire, andando via dal club laziale.

Notizie Lazio, Lotito detta le condizioni: ecco quanto toccherà sborsare per portare via Milinkovic-Savic

Stando a quel che rivelano i colleghi di Le10Sport, è veramente forte l’interesse del Paris Saint-Germain per il serbo, Milinkovic-Savic. Per il centrocampista della Lazio, sul piatto, sarebbero stati messi 60 milioni di euro. Una cifra poco più bassa, ma su cui Claudio Lotito non sembra aver intenzione di trattare. Infatti, la posizione del club biancoceleste, resta invariata. Per intavolare discorsi proprio sul perno numero 21 del club laziale, toccherà partire da una base economica di 85 milioni. Lotito fissa le condizioni, non ha intenzione di svendere i propri pezzi pregiati.