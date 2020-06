Calciomercato Lazio, Luis Alberto sul rinnovo: “Non ho firmato nulla, sono stupito”

Calciomercato Lazio Luis Alberto Rinnovo | L’esperienza di Luis Alberto con la Lazio è andata in crescendo e pian piano si è guadagnato l’interesse dei top club europei che farebbero follie pur di acquistare il numero 10 biancoceleste. Ma la Lazio non ha intenzione di cederlo, anzi. Da mesi è pronto il rinnovo contrattuale che, però, non è ancora stato firmato.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto nega il rinnovo

Nelle ultime ore sembrava ormai arrivata la firma del trequartista spagnolo sul nuovo contratto con la Lazio. A smentire tale notizia ci ha pensato lo stesso calciatore che attraverso una storia su Instagram ha negato di aver firmato il prolungamento del suo accordo con il club biancoceleste.

“Curioso dalle news sui giornali… Rimango ad allenarmi… Qualcuno ha fatto la firma per me? Io non sono stato”.

Luis Alberto, le cifre del nuovo accordo

Ma sarà solo questione di tempo, poi Luis Alberto firmerà realmente il prolungamento con la Lazio. Lo ha annunciato egli stesso qualche mese fa e anche il suo agente nelle ultime interviste per i media spagnoli. In una videoconferenza di pochi giorni fa si è trovata la quadratura definitiva sul rinnovo, che consentirà al calciatore di guadagnare circa 3,5 milioni di euro a stagione bonus compresi, fino al 2025 e di disputare la Champions League come uomo chiave di Simone Inzaghi.