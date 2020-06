Calciomercato Juventus, Marcos Alonso e Jorginho: doppio colpo per Sarri

Calciomercato Juventus, Marco Alonso e Jorginho: doppio arrivo per i bianconeri

Calciomercato Juventus – Marcos Alonso e Jorginho | Potrebbero riabbracciare il tecnico di Figline, dopo un successo incredibile ottenuto nell’ultima annata – ed unica – a Londra. Maurizio Sarri al Chelsea ha vinto l’Europa League, con i due perni della sua ex rosa, Marcos Alonso e Jorginho. Con quest’ultimo ci ha condiviso tutto nel triennio di Napoli, concluso senza successo, ma consapevole dell’apporto che avrebbe potuto dare anche ai blues, club in cui lo ha voluto fortemente per la sua esperienza inglese. E, lo stesso apporto, potrebbe darlo ora alla Juventus. Sì, l’italo-brasiliano potrebbe far rientro in Italia, questa volta con la casacca bianconera addosso.

Ultime Juventus, maxi-affare di Paratici

Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.it, la Juventus starebbe studiando un piano ad hoc per arrivare al maxi-affare con il Chelsea. Sul piatto, per ottenere Jorginho e Marcos Alonso, verrebbero messi i cartellini di Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi. I due calciatori sono valutati rispettivamente 25 e 35 milioni di euro, una cifra poco meno inferiore a quella che è la valutazione dei due Blues. E’ per questo che la Juventus, per arrivare ai calciatori del Chelsea, sarà pronta a mettere sul piatto anche un conguaglio economico, pari ai 20 milioni di euro. Il CFO bianconero, Fabio Paratici, ha messo i due nel mirino. Maurizio Sarri potrebbe presto riabbracciare i suoi perni vincenti ai tempi del Chelsea.