Calciomercato Napoli: Grimaldo l’obiettivo, sfida con la Juve

Calcio Mercato Juve Grimaldo Napoli Benfica infortunio | Il Napoli e la Juventus si sfidano in campo e non solo. I due club di Serie A hanno messo da tempo nel mirino il terzino di spinta Alejandro Grimaldo del Benfica. Il classe 1995 è da diversi anni considerato uno dei migliori nel suolo ruolo anche per le capacità offensive. Il calciatore spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023 e la prossima sessione di calcio mercato però potrebbe risultare quella decisiva per una sua cessione. Il Napoli cerca un terzino sinistro visto che Ghoulam continua a non riprendersi dal gravi infortuni delle scorse stagioni, mentre la Juventus vorrebbe vendere Alex Sandro per arrivare poi a lui. Ora però qualcosa può cambiare nelle strategie dei due club italiani. Il motivo? Alejandro Grimaldo ha subito un grave infortunio nelle ultime ore e dovrà stare fermo per diversi mesi. A comunicarlo è stato lo stesso club portoghese di Lisbona.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Grimaldo nel mirino

Calciomercato Juve: grave infortunio per Grimaldo, salta la trattativa?

Alejandro Grimaldo si è infortunato durante il match di campionato contro il Portimonense. La partita si è giocata nei giorni scorsi, dove Grimaldo ha dovuto abbandonare il campo al minuto 63. Già da subito calciatore e compagni avevano capito che si trattasse di un brutto infortunio al ginocchio, ma la conferma è arrivata nelle ultime ore. Grimaldo ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio. I tempi di recupero sono di circa 6 mesi e adesso diventa dura per il calciatore essere accostato ai grandi club come Juve e Napoli per un trasferimento.