Coronavirus Italia Protezione Civile Bollettino | L’Italia si appresta ad affrontare la Fase 3 del Coronavirus. I dati emanati di giorno in giorno dalla Protezione Civile rendono sempre meno complicata la lotta contro il Covid e regalano speranza al nostro Paese.

Il bollettino della Protezione Civile di oggi

Ieri sera è tornato il calcio in Italia dopo oltre tre mesi di stop dovuti all’emergenza Coronavirus . Il gran lavoro di medici e infermieri, unito al comportamento dei cittadini, ha permesso all’Italia di affrontare molto bene l’emergenza sanitaria, al netto di migliaia di vittime. In attesa di scoprire quali sono i dati di oggi della Protezione Civile, diamo uno sguardo al quadro che si presentava ieri pomeriggio.

I nuovi positivi sono 346 rispetto a ieri. Sono decedute 55 persone nelle ultime 24 ore, e 1,780 pazienti sono stati dimessi. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 27.485 (-1,512 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.747, -146 rispetto a ieri, di cui 220 in terapia intensiva (-7 da ieri).

CLICCA QUI PER LEGGERE I DATI COMPLETI DI IERI

Covid Italia, il Ministro Speranza firma l’accordo europeo per il vaccino

Intanto è di poco fa la notizia che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’accordo europeo per la somministrazione del vaccino. L’annuncio è arrivato tramite un post su Facebook.

“Insieme ai ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda ho sottoscritto un contratto con Astrazeneca per l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea. Il candidato vaccino nasce dagli studi dell’Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane. L’impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato,si concluda in autunno con la distribuzione della prima trance di dosi entro la fine dell’anno. Con la firma di oggi arriva un primo promettente passo avanti per l’Italia e per l’Europa. Il vaccino è l’unica soluzione definitiva al Covid 19. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi“.