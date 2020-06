Juventus-Milan, 0-0 al 45′: CR7 fallisce dal dischetto, espulso Rebic – LIVE

Juventus-Milan, la sintesi del match di Coppa Italia

Juventus-Milan Tabellino | E’ tornato il calcio italiano, sono scese in campo questa sera Juventus e Milan e lo hanno fatto all’Allianz Stadium. La primissima partita di calcio per la nostra Penisola, dopo precisamente 95 giorni. E’ successo veramente di tutto, nonostante il risultato sia fermo sullo 0-0. Una Juve partita con maggiore sprint rispetto ai rivali, ed è stato subito assalto all’area di rigore difesa da Donnarumma. La partita cambia al minuto 15, quando Andrea Conti tocca il pallone con il gomito, in area di rigore. Orsato, con l’ausilio del VAR, assegna il calcio di rigore per la Juventus. Il campione portoghese, Cristiano Ronaldo, non è preciso però nell’esecuzione. Rigore sbagliato per CR7, ma non finisce qui. Poco dopo, precisamente due minuti, Ante Rebic commette un’incredibile ingenuità. Entrataccia su Danilo, che gli costa l’espulsione. Milan in 10, termina così il primo tempo all’Allianz Stadium.

Il tabellino di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-3-3) – Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Mauriio Sarri.

MILAN (4-2-3-1) – G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetá, Bonaventura, Calhanoglu. Allenatore: Stefano Pioli.

AMMONITI: 43′ Pjanic.

ESPULSO: 17′ Rebic

ARBITRO: Orsato.