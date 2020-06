Milan, Calhanoglu: “Siamo inca**ati, l’arbitro doveva andare al Var”

Juventus Milan Coppa Italia Calhanoglu | Hakan Calhanoglu, calciatore del Milan, ha parlato al termine del match di Coppa Italia contro la Juventus. Partita che non va oltre lo 0-0 e dunque è la Juventus a passare in finale in vista dell’1-1 ottenuto a San Siro all’andata. Queste le parole del calciatore rossonero che ha parlato ai microfoni Rai al termine della partita:

“Siamo arrabbiati e incazzati per come la partita è andata. L’arbitro ha voluto rivedere al Var il calcio di rigore, ma non ha voluto rivedere il fatto di Rebic. Prima di dare rosso devi andare a vedere al Var. Abbiamo fatto una buona partita senza Ibra, Castillejo e Theo Hernandez. Oggi avevamo tanta voglia di vincere, dopo il rosso abbiamo reagito. Ora guardiamo avanti alla prossima partita. Difficile giocare senza tifosi, ma ora dobbiamo andare avanti così seguendo le nuove regole. Siamo fuori dalla coppa e siamo arrabbiati”.