Calciomercato Napoli Juventus Ferran Torres | Napoli e Juventus potrebbero continuare a lottare sul mercato per la prossima stagione. Al centro delle possibili trattative non c’è solo il cartellino di Milik e le possibili contropartite che i bianconeri vorrebbero proporre a De Laurentiis. L’ultimo nome che mette le dirigenze l’una contro l’altra è quello di Ferran Torres.

Calciomercato Napoli, concorrenza con la Juve per il talento del Valencia

Il giovanissimo centrocampista del Valencia piace sia a Giuntoli che a Paratici che hanno già avviato i contatti per portarlo in Serie A. Ma su di lui c’è anche il forte interesse di club stranieri, pronti ad assicurarsi uno dei campioni del futuro. Ha il contratto in scadenza nel 2021 con il club andaluso e non ha ancora rinnovato, per questo si tenta l’assalto decisivo. Il classe 2000 ha sorpreso sia per l’ottima stagione con il club di Celades che per le ultime apparizioni con la maglia della Nazionale Spagnola.

Ferran Torres tra Napoli e Juventus? Parla Celades

Del suo futuro ne ha parlato anche l’allenatore del Valencia, Albert Celades, che ha espresso il desiderio di trattenerlo il più a lungo possibile, inviando anche un segnale alla società.

“Ci confrontiamo spesso e sta bene. Quello che consiglierei, non solo a lui ma a tutti, è di cercare la sua felicità. Vorremmo che rimanesse con noi. E’ cresciuto tantissimo di partita in partita e inoltre è di Valencia, è di qui e vorrei che potesse restare qui“.