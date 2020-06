Calciomercato Milan Upamecano | Il Milan cerca rinforzi giovani e dal futuro interessante. E’ la nuova politica della società rossonera che la prossima stagione dovrebbe affidare la panchina a Ralf Rangnick, attualmente dirigente del Lipsia. Proprio dal club di marca Red Bull potrebbe arrivare Dayot Upamecano, roccioso difensore francese di origini guineensi che è diventato fondamentale per Julian Nagelsmann.

Calciomercato Milan, Upamecano si allontana

La trattativa per il giovanissimo difensore francese, però, si fa sempre più complicata per il “nuovo” Milan. Sulle tracce del classe ’98 si è inserito anche l’Arsenal, sempre attento agli sviluppi dei giovani talenti in giro per il mondo. Con il RB Lipsia e con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. L’Arsenal, però, sarebbe in pole per il ragazzo: i Gunners avrebbero messo il francese come primo nome per la lista in estate e secondo la Bild, il Lipsia sarebbe disposto ad ascoltare offerte.

Leggi anche – Coppa Italia, Juve-Milan: la squadra arbitrale

Milan, Theo Hernandez rassicura società e tifosi

Intanto, stando a quanto riferisce calciomercato.it, la società rossonera e i tifosi del Milan possono essere felici per il futuro di Theo Hernandez. Il terzino ha stregato le big d’Europa, pronte a fiondarsi su di lui, ma ha deciso di continuare il suo percorso in rossonero, ora che ha trovato la continuità che cercava da qualche anno.