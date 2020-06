Calciomercato Juventus: è Emerson Palmieri il primo colpo

Juventus, atteso a Torino il primo colpo di calciomercato. Formula insolita per portare il terzino sinistro Emerson Palmier in Italia dal Chelsea

Calciomercato Juventus: è Emerson Palmieri il prescelto a sinistra

La Juve lavora per diversi scambi. Il primo potrebbe coinvolgere il Chelsea anche se il club inglese non vorrebbe calciatori in cambio ma solo il pagamento.

Per questa ragione, come riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe studiando un piano alternativo per arrivare a Emerson Palmieri. Più che una via innovativa, bianconeri e Blues stanno valutando una evoluzione della “formula Cuadrado”. Una sorta di acquisto in leasing attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Il precedente dl colombiano con il club di Roman Abramovich apre a questa opportunità già nota ai Blues.

In questo modo i bianconeri potranno concentrarsi su uno scambio più importante per sistemare il bilancio (Arthur-Pjanic-De Sciglio in primis).

La dirigenza bianconera vanta ottimi rapporti con il plenipotenziario del Chelsea Marina Granovskaia.

Tuttavia prima di affondare deve liberare una casella con l’uscita di Mattia De Sciglio. Se tutto andrà secondo programmi, l’ex milanista entro il 30 giugno sarà virtualmente del Barcellona.

Ultime Juve: il problema è la concorrenza

Uno dei problemi per i bianconeri è la concorrenza per il calciatore che piace in Inghilterra e soprattutto in Italia (c’è anche l’Inter). Il suo ritorno in Italia, però, lo porrebbe in pole position anche per la maglia della Nazionale. La Juve non vuole farselo scappare.