Calciomercato Inter Gagliardini Torino | Il Torino ha indossato una nuova veste dirigenziale poche settimane fa. Davide Vagnati è stato designato come nuovo direttore sportivo al posto di Massimo Bava che è tornato ad occuparsi della gestione delle giovanili. L’ex direttore della SPAL ha intenzione di costruire un Torino fatto di giovani e di nomi che possono essere utili alla causa, per riportare il Toro a combattere per un posto europeo.

Calciomercato Inter, al Torino piace Gagliardini

Nelle ultime settimane il club di Urbano Cairo si è interessato a nomi importanti del nostro calcio, in ogni reparto. A centrocampo piace Roberto Gagliardini, che però è diventato fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte all’Inter. Qualche settimana fa l’affare sembrava poter andare in porto con un lavoro minuzioso del ds Vagnati ma la società nerazzurra ha respinto qualsiasi richiesta, dichiarando imprenscindibile l’ex centrocampista dell’Atalanta.

Inter-Torino, tanti affari in vista

Ma tra Torino e Inter gli affari in vista potrebbero essere ancora tanti. I nerazzurri hanno fatto un sondaggio per capire la disponibilità di Andrea Belotti in caso di partenza di Lautaro Martinez ma il Torino ha risposto con cifre esorbitanti. Poi è stato proprio il direttore sportivo dei granata a chiedere informazioni su Radja Nainggolan, di ritorno in nerazzurro ma già in uscita. La proposta è stata quella di uno scambio secco con due calciatori granata: Izzo e Nkoulou.