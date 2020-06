Benevento, Inzaghi: “Felice per il calcio, Lazio occhio a Conte”

Ultime Lazio | Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Notizie Lazio, parla Inzaghi

Ripartenza?

«Sono emozionato. Speriamo che il pallone ci porti serenità. Nel periodo peggiore, quando ogni giorno c’erano tantissimi morti, nessuno aveva voglia di calcio: l’unica esigenza era pregare e sperare. Mi auguro che questa drammatica esperienza possa ridimensionare le cifre del calcio che sono assurde, è il momento di resettare e rendere tutto più umano e normale. Adesso comunque non vedo l’ora di accendere la tv per Juve-Milan».

Gara?

«Ci sono tante incognite, nessuno può essere al 100%. La Juve è favorita, è superiore e ha alcuni vantaggi: il risultato dell’andata, il fattore campo ma ora come ora è tutto in discussione, gli allenatori cercano di trasmettere certezza e sicurezza ma non ce l’hanno. Mi spiace che sia saltata la sfida tra Ronaldo e Ibra».

I cinque cambi?

«No, stravolgono troppo. Però adesso sono utili per ridurre il rischio di infortuni, come si vede in Germania. In ogni caso l’aspetto fisico conterà tanto, gli ultimi minuti saranno determinanti per tutte le partite».