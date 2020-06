News Milan, Ibrahimovic a gamba tesa su Gazidis: “Questo non è più il mio Milan, quante incertezze”

News Milan – Ibrahimovic Gazidis | Si era presentato nella giornata di ieri Ivan Gazidis a Milanello, ma l’arrivo dell’amministratore delegato a Casa Milan ha portato una reazione resa nota già nel corso della serata di ieri. Ebbene sì, Zlatan Ibrahimovic non le ha proprio mandate a dire, portando così ad una accesa discussione in sede, con la Gazzetta dello Sport che ha fatto il punto della situazione.

Ultime Milan, Ibrahimovic non le manda a dire: ecco cos’è successo con Gazidis

C’è stato un momento di tensione vissuto a Milanello e la ricostruzione della rosea è molto chiara. Il talento svedese avrebbe reagito all’arrivo dell’amministratore delegato, Ivan Gazidis, facendo ben presente il proprio malumore: “Perché arrivi solo adesso? Mancano 48 ore alla semifinale, eppure c’è troppa incertezza intorno a noi. Non è più il mio Milan, quello di una volta“. Parole dure quelle di Ibrahimovic, che poi avrebbe continuato: “Se sono qui è solo per passione, non esiste un progetto”. A pesare, inoltre, è l’assenza da tutto questo di Paolo Maldini, mentre era presente il ds Massara. Nel frattempo, i giocatori in campo – anche se non tutti – hanno provato a parlare con l’amministratore delegato, chiedendo delle spiegazioni sulle innumerevoli voci di calciomercato che spesso vanno a rompere quelli che sono gli equilibri dell’organico. I portavoce sarebbero stati Romagnoli, Bonaventura e l’espertissimo Begovic.