Calciomercato Lazio, Kumbulla obiettivo per la difesa: Tare chiede lo sconto

Calciomercato Lazio: Tare vuole anticipare Juve e Inter per Kumbulla

Calcio Mercato Lazio Kumbulla | Il mercato di Serie A si fa sempre più intenso, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre italiane stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Anche la Lazio pensa a qualche innesto, e pensa soprattutto a qualche colpo stile Tare: giovani pronti ad esplodere, e che potranno diventare inamovibili per la rosa di Simone Inzaghi. I nomi sul taccuino sono diversi, ma uno di quelli che ha attirato tanto l’attenzione è stato Kumbulla, centrale del Verona che è stato in assoluto una delle rivelazioni di questa annata.

L’albanese è seguito anche da Juventus e Inter, e proprio per questo motivo la Lazio dovrà fare una vera e propria impresa se vorrà portarlo in capitale. Tare però si sta già attivando nell’affare, e pare sia intenzionato a chiedere lo sconto al Verona in modo da anticipare le altre pretendenti. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Lazio-Kumbulla: quanto offre la Juventus?

La Juventus, così come l’Inter, sono i veri e propri pericolo per quanto riguarda il colpo Kumbulla. Il difensore è preda molto ambita, ed è per questo che la Vecchia Signora sarebbe disposta anche a mettere sul piatto ben 32 milioni di euro. Una cifra molto alta, che taglierebbe fuori i biancocelesti. Lo sconto è fondamentale, la Lazio deve sperare in Setti.