Notizie Milan, Castillejo rapinato con una pistola puntata alla testa. Le ultime

Ultime Milan News Castillejo rapina pistola spesa denuncia | Samu Castillejo, attaccante esterno del Milan, ha vissuto le ultime ore sotto shock. Nella giornata di ieri, è stato lo stesso calciatore spagnolo a comunicare attraverso i social di aver subito una rapina a mano armata nel centro di Milano. Pistola puntata alla testa del calciatore da parte di due ragazzi che gli hanno portato via soltanto l’orologio di grande valore che aveva al polso. Il calciatore è rimasto sconcertato per quanto accaduto ieri, mentre era andato a fare la spesa. Oggi avvierà le pratiche per la denuncia con la Polizia.

Milan News, Castillejo sotto shock: rapina dopo la spesa, oggi la denuncia

Il calciatore del Milan, nella giornata di ieri, si è recato al supermercato a fare la spesa, poi la rapina. Come svelato da Tuttosport, il tutto è accaduto dopo l’allenamento del club rossonero svolto al centro di Milanello. Il calciatore è rimasto sorpreso per come sia capitato tutto nel pieno centro della città. Per fortuna non ci sono stati danni fisici per Castillejo, che però non ci sta e ha deciso di voler esporre denuncia contro i due malviventi, sperando che la Polizia riesca a risalire a loro. Il calciatore è stato affiancato in auto dai due che con la pistola hanno intimidito e derubato il calciatore.