Coronavirus Italia, Fase 3: Conte sulle ultime notizie

Coronavirus Italia Fase 3 discoteche cinema teatri Conte | La Fase 3 è da poco iniziata secondo le ultime direttive date dal Premier italiano Giuseppe Conte. L’emergenza Coronavirus continua a calare in tutta Italia, nonostante resti la Lombardia la regione più colpita. Intanto, quasi tutte le attività sono ripartite, ma non proprio tutte. Ad esempio, cinema, teatri e discoteche sono ancora chiusi ma pronti a riprendere.

Coronavirus, fase 3: ok per discoteche, cinema e teatri

Secondo le ultime notizie, dal prossimo lunedì 15 giugno riaprirà tutto in Italia. Oltre ai centri estivi per bambini, c’è l’ok per cinema, teatri e pure le discoteche di tutta Italia. Tutto cambia, ovviamente, perché ci saranno nuove linee guida per la riapertura di ogni singolo luogo indicato. Prima dovrà arrivare l’ok definitivo dell’OMS che salvo sorprese darà il via libera per riprendere le attività secondo alcune norme. Difficile pensare che la curva di contagio torni a rialzarsi ora che tutto sta andando per il verso giusto. Teatri, cinema e discoteche apriranno ma soltanto a settembre, se tutto dovesse andare per il meglio, come una volta. Per il momento si inizierà in maniera graduale e con alcune direttive precise per evitare assembramenti. Per cinema e teatri verrà rispettato il distanziamento di un metro, lasciando poltrone vuote, mentre per le discoteche non sarà ancora possibile andare a ballare.