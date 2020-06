Calciomercato Fiorentina: Spinazzola nel mirino

Calcio mercato Roma Spinazzola Fiorentina | Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, potrebbe partire la prossima sessione di calcio mercato. Il calciatore giallorosso è stato ad un passo dalla cessione a gennaio all’Inter, poi saltata per accordi non ultimati tra i due club. Ora su di lui c’è un altro club italiano che punta al suo acquisto, si tratta della Fiorentina di Rocco Commisso. I viola pensano in grande e vogliono diventare in breve tempo uno dei top club di Serie A. Il club viola potrebbe decidere di puntare il calciatore per rinforzarsi a prescindere da come si risolverà la questione legata a Federico Chiesa. Intanto, se dovesse partire il gioiello viola, l’obiettivo primario sarà proprio Spinazzola, con l’offerta già pronta per accontentare la Roma.

Calciomercato Roma: Spinazzola via per 20 milioni, è un club di Serie A

Come riportata da La Nazione, Commisso è stato chiaro e non ha nessuna intenzione di cedere Federico Chiesa. La Fiorentina però continua a tenere sotto controllo la situazione legata al suo gioiello. Con una cessione di Chiesa, infatti, per almeno 60 milioni di euro, il primo calciatore su cui si andrà ad investire sarà proprio Leonardo Spinazzola della Roma. I viola contano di convincere la Roma per il suo acquisto con un’offerta di 20 milioni. Mentre il sì del calciatore potrebbe già essere stato incassato dopo alcuni dialoghi con l’entourage.