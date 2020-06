Ultime Milan: Berlusconi chiama l’acquisto di Daniel Maldini, ci osno molti club su di lui

Calcio mercato Milan Daniel Maldini Monza Berlusconi Ancelotti | Daniel Maldini, giovane talento di ruolo trequartista del Milan, è già stato inserito nelle liste dei migliori club d’Europa per la prossima sessione di mercato. Il giovanissimo calciatore classe 2001 è il figlio di Paolo, storica bandiera rossonera. Il calciatore si è già dimostrato tra i migliori nel campionato Primavera e in questa stagione ha fatto il suo esordio in Serie A. Ora però il Milan potrebbe prendere la decisione di mandare il giocatore in prestito a qualche club per dargli la possibilità di crescere e consacrarsi. Su di lui c’è il forte interesse anche dell’Everton di Carlo Ancelotti che però non ha nessuna intenzione di prenderlo in prestito e vuole acquistarlo. Il figlio di Paolo Maldini è stato blindato con un lungo contratto negli scorsi mesi con la firma fino al 2024. Ora spunta una nuova pista in Serie B, si tratta del Monza dell’ex storico presidente Silvio Berlusconi.

Calciomercato Milan: Daniel Maldini al Monza, Berlusconi conferma

Dopo l’emergenza Coronavirus che ha fermato i campionati, è arrivata la decisione di promuovere in Serie B il Monza che era primo nel suo Girone di Serie C. Una storica promozione per il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. L’obiettivo è di portare subito il club in Serie A e la società è già a lavoro per questo. Tra i principali obiettivi c’è proprio il giovane talento Daniel Maldini, con la conferma dello stesso Berlusconi di voler acquistare il giovane calciatore. .