Calciomercato Juventus, Kante potrebbe arrivare: il prezzo

Ultime Juventus, Kante ora può arrivare. L’avventura di N’Golo Kante con la maglia del Chelsea sembrerebbe oramai ai titoli di coda.

Il centrocampista francese, che oggi è tornato a fare allenamento, non sembrerebbe rientrare nei piani del club inglese. Per questo la società allenata da Lampard a fine stagione potrebbe ascoltare le offerte che arriveranno per il campione del Mondo.

Ultime Juventus: fissato il prezzo

La conferma del possibile addio di Kante arriverebbe dalla Spagna: con l’acquisto di Ziyech e quelli sempre più possibili di Werner e Havertz, il Chelsea potrebbe decidere di vendere qualche campione.

Come riportato da AS, il FPF impone che ad ogni acquisto impostante corrisponda l’uscitadi una stella. Ed il primo sulla lista dei partenti potrebbe essere proprio l’ex Leicester.

Kanté ha una valutazione piuttosto alta. I Blues, infatti, chiedono 70 milioni di euro. Sul giocatore c’è da tempo la Juventus di Maurizio Sarri ma attenzione anche al Real Madrid.

Il tecnico dei Blancos Zidane vorrebbe portarlo a Madrid per il suo Real. Sul calciatore ci sarebbe, inoltre, anche il Barcellona. Per Kante, dunque, si preannuncia un’estate caldissima. Il calciatore avrebbe già comunicato di esser pronto a cambiare aria per trasferirsi in un altro top club.