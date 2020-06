Figc in lutto, morto l’ex viceprocuratore Salvatore Sciacchitano

Salvatore Sciacchitano è stato, per oltre 20 anni, collaboratore in Federcalcio come viceprocuratore. E’ scomparso all’età di 77 anni.

Figc in lutto, scomparso Sciacchitano

La Figc è in grave lutto. Infatti, da poche ore, è morto l’ex viceprocuratore federale Salvatore Sciacchitano. Aveva 77 anni. Nato a Roma nel 1943, per più di 20 anni ha lavorato con la Federcalcio, prima in veste di sostituto procuratore e poi, per 10 anni (dal 2006 al 2016) come viceprocuratore federale. I colleghi lo ricordano come una persona molto intelligente ed amante del suo lavoro. Viene ricordato, inoltre, come una persona in grado di sdrammatizzare qualsiasi evento e, allo stesso momento, molto disponibile per aiutare gli altri in momenti di difficoltà.

Nel 2007 fu scelto da Palazzi come sostituto nella ‘Superprocura’

Nel 2007 nacque la ‘Superprocura‘ guidata da Stefano Palazzi, nominato dalla commissione di garanzia come nuovo capo dell’organismo e che avrebbe avuto il compito di dirigere procura e ufficio indagini. Il magistrato napoletano fu nominato procuratore federale e, di conseguenza, furono scelti i primi 20 sostituti del nuovo organismo. La commissione di garanzia scelse, appunto, i primi venti sostituti e tra questi spiccava proprio il nome di Salvatore Sciacchitano. Dopo cinque anni Stefano Palazzi fu confermato per altri quattro anni e di conseguenza furono confermati Salvatore Sciacchitano e altri suoi collaboratori (Alfredo Mensitieri, Carlo Loli Piccolomini, Giorgio Ricciardi, Marco Squicquero e Gioacchino Tornatore). Insieme a Palazzi, verrà ricordato come collaboratore per quanto riguarda il periodo ‘Calcioscommesse‘ e su ‘Calciopoli‘.