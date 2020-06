Serie A, scudetto e retrocessioni: i verdetti preoccupano anche la Serie B, è caos totale il Lega calcio

Serie A – Scudetto e Retrocessioni | Il calcio italiano si sta dirigendo verso quella che è la ripresa, ma il caos non si placa. Non sono bastati gli innumerevoli aggiornamenti che vi abbiamo raccontato nel corso di questi lunghi mesi di astinenza dal calcio giocato e con la pandemia che ha colpito l’intera Penisola, un vero e proprio terremoto si è abbattuto – metaforicamente parlando – sulla Serie A. E’ quello che raccontano i colleghi del Corriere dello Sport, attraverso la propria edizione odierna. Scudetto e retrocessioni, in caso di ulteriore interruzione della Serie A, verranno assegnate attraverso il famoso algoritmo. E, dulcis in fundo, le promozioni dalla Serie B verrebbero praticamente bloccate.

Serie A, l’algoritmo preoccupa: ecco cosa sta succedendo

Non ci stanno dal campionato di Serie B, per ovvie ragioni, con il presidente Stirpe pronto a scendere in campo per far valere le proprie ragioni, così come Vigorito. Presidenti che non hanno voglia di gettare all’aria tutti i sacrifici economici e sportivi fatti nel corso di questa stagione. Tra i primi ad essere contrariato dai vari scenari è lo stesso presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che prenderà voce nel Consiglio Federale che si terrà nella giornata di domani. Tra le idee potrebbe rispuntare l’ipotesi play-off e play-out, ma diverse cose saranno discusse nella giornata di domani. L’idea concreta è quella di trovare una soluzione definitiva, per evitare ancora una volta polemiche che, purtroppo, non si sono ancora placate.