Calciomercato Roma, Florenzi rimane al Valencia sino a fine stagione

La Roma ed il Valencia hanno prolungato il prestito di Alessandro Florenzi che, quindi, rimarrà in Spagna fino al termine della stagione.

Calciomercato Roma, per Florenzi ancora Valencia, poi chissà…

E’ ufficiale: Alessandro Florenzi continuerà la sua avventura spagnola fino alla fine della stagione 2019/2020. Le due squadre, di comune accordo, hanno prolungato il prestito. Un’ottima occasione per Florenzi per continuare a mettersi in mostra nella Liga dove il Valencia è settimo in classifica, a 4 punti dalla zona Champions League. Lo stesso calciatore ha rivelato, più volte, di trovarsi bene nella sua nuova squadra. Ed è sicuramente un’ottima notizia per lo stesso calciatore che non aveva nessuna intenzione di ritornare a Roma dal suo ex allenatore Paulo Fonseca. I due non sono mai andati d’accordo, non è mai scattato l’amore. Infatti, prima del trasferimento in Spagna, il calciatore della Nazionale è sceso in campo solo 14 volte (la maggior parte delle volte da subentrato).

Quando terminerà la stagione in Spagna, Florenzi ritornerà a Roma, ma molto probabilmente non rimarrà per molto.

Calciomercato Roma, su Florenzi ci sono l’Atalanta e la Fiorentina

Il futuro di Alessandro Florenzi potrebbe essere ancora in Serie A, ma non con la maglia della Roma. Infatti sulle sue tracce c’è l’Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Beppe Iachini. I due club hanno già avviato i contatti con l’agente del calciatore, Alessandro Lucci. Per il momento è solo un pour parler.