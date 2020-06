Calciomercato Juventus: Paredes sarà il regista, scambio con il PSG

Juventus, stallo per Arthur, si vira sull’affare con il PSG. Pronto lo scambio per sistemare i conti di entrambe le società.

Calciomercato Juventus: Paredes ora si avvicina

Juventus, per Pjanic ora si guarda in Francia. Come riportato da Tuttosport, da Parigi raccontano che il corteggiamento nei confronti di Miralem Pjanic sia ormai passato.

In pole per il bosniaco sembrerebbe sempre il Barcellona che ha già l’accordo con la Juve e aspetta solo il “sì” di Arthur. In Catalogna non danno per perso lo scambio con Arthur (ma ufficializzarlo entro il 30 giugno, nel caso, non sarà una passeggiata) ma la verità non è tutta qui.

Il dt Leonardo sotto traccia avrebbe mosso emissari di fiducia per insiste con la Juventus per lo scambio.

L’ex romanista piace molto, anche alla proprietà del Paris Saint-Germain e tutto lascia pensare che qualora Arthur non si convincesse la destinazione più ovvia per l’ex Lione sarebbe proprio Parigi.

Ultime Juve: Pjanic a Parigi?

Tanto più che l’argentino Leandro Paredes, la contropartita individuata a suo tempo nei dialoghi tra la Juventus e il Psg, continua a non essere bilandato.

L’ex Roma è un grande amico nonché connazionale di Paulo Dybala.

Cresciuto nel Boca Juniors, avrebbe dalla sua il vantaggio di uno stipendio meno caro rispetto anche a Jorginho. A Torino potrebbe accontentarsi del ruolo di riserva dell’altro ex Boca Bentancur.