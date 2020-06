Calciomercato Juventus, Miranda nell’affare Pjanic: è la contropartita del Barça

Calciomercato Juventus, Miranda è il nuovo nome per i bianconeri: è la contropartita offerta dal Barcellona

Calciomercato Juventus – Miranda | Il futuro del bosniaco, Miralem Pjanic, sembra lontano dall’Italia. Tra le idee del futuro dell’ex Roma e attuale centrocampista della Juventus, ci sono due strade da poter percorrere. Una riguarda il ritorno in Francia, nel club rivale della sua ex squadra a cui ha dato tutto, il Lione, per abbracciare i colori del Paris Saint-Germain. Il ds dei parigini, Leonardo, stravede per il calciatore, che però è in bilico con l’altra decisione, che porta sulla via del Barcellona. Il club catalano rientrerebbe tra i progetti dello stesso mediano. Ciò che sembra certo, è un futuro lontano dai colori bianconeri. Sì, perché sono un buon inizio sotto la gestione Sarri, il regista della Juventus si è sentito tagliato fuori dal progetto. Motivo per cui, al margine di questa complessa stagione, sarà addio.

Notizie Juventus, il Barcellona mette sul piatto la “cantera” per convincere i bianconeri

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici del Mundo Deportivo, Miralem Pjanic finirà al Barcellona e si aprirebbe uno scenario particolare, proprio in merito alla questione. Il giovane Juan Miranda, finito in prestito allo Schalke 04 nella scorsa estate, potrebbe chiudere anticipatamente la sua esperienza in Germania. Il motivo riguarda proprio l’affare Pjanic, perché il Barcellona potrebbe metterlo sul piatto, per convincere proprio la diretta interessata. In passato, infatti, Fabio Paratici era proprio intenzionato a prelevarlo dal Barcellona. E, questa, potrebbe essere l’occasione giusta per portarlo a Torino. Il classe 2000 è un terzino sinistro e risolverebbe i problemi legati al reparto di Maurizio Sarri.