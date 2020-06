Calciomercato Inter, Cavani nel mirino: futuro incerto, arriva l’annuncio

Calciomercato Inter: Cavani sogno impossibile?

Calcio Mercato Inter Cavani | Il mercato di Serie A è senza dubbio uno dei più attivi, e in questi ultimi giorni pare che il clima si stia surriscaldando parecchio per via di numerosi nomi importanti accostate alle big. Uno di questi è senza dubbio quello di Edinson Cavani, attaccante del PSG ed ex bomber del Napoli. Il giocatore uruguaiano è in uscita dalla Ligue 1, e ci si sta interrogando parecchio su quale sarà la sua prossima destinazione. Che possa essere un ritorno in Italia? Ad oggi questa è un’ipotesi piuttosto difficile, anche perchè a quanto pare il Matador ha altre preferenze. A svelare il tutto ci ha pensato un suo compagno al PSG, Ander Herrera, il quale ha parlato ai microfoni di As:

“Futuro di Cavani? Io so che vorrebbe giocare in Spagna, è un campionato che gli piace tanto. Mi fece molte domande, ma poi non abbiamo più avuto occasione di confrontarci. Non so bene la situazione attuale”

Cavani: l’Inter continua a sperarci

Cavani appare parecchio lontano come obiettivo, ma intanto l’Inter continua a sperarci. In attesa di conoscere la svolta per Lautaro, i nerazzurri proseguono i tentativi di corteggiamento, ovviamente tenendo in considerazione tantissimi ostacoli, specie la concorrenza agguerrita.