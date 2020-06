Stop Ligue 1, i presidenti chiedono 800 milioni di danni allo Stato

Ligue 1, danni economici dopo lo stop da Coronavirus

Coronavirus Ligue 1 danni economici ricorso presidenti | La Ligue 1 è l’unico dei principali campionati d’Europa ad aver fermato la stagione. Il campionato francese non ripartirà come la Serie A e i restanti campionati che si stanno preparando alla ripresa. Come avevamo raccontato nei giorni scorsi, sono enormi le gravi perdite da parte dei club francesi. Edouard Philippe, primo ministro francese, ora è finito nel mirino di tutti i presidenti che chiedono risarcimenti economici. E’ stata sua la decisione di fermare tutto e non riprendere più, rimandando tutto alla prossima stagione. Aulas, presidente del Lione e Caiazzo, presidente del Saint Etienne, ora guidano la linea per la protesta contro lo Stato, i club esigono risarcimenti economici per le gravi perdite.

Coronavirus – Ligue 1: Aulas e altri presidenti chiedono 800 milioni di danni allo Stato

Come confermato da RMC Sport, è il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, affiancato dal presidente del Saint-Etienne Bernard Caiazzo, che attaccano lo Stato. Diversi club del campionato francese di Ligue 1 sono pronti al ricorso contro lo Stato, per aver fermato anzitempo la competizione, generando gravi perdite economiche per tutti i club. E’ 800 milioni di euro la cifra chiesta per danni finanziari. Dunque la faccenda potrebbe chiudersi in tribunale. Ora le colpe cadono tutte contro il Primo Ministro francese Edouard Philippe. I club giurano battaglia.