Coronavirus Italia, Conte riapre tutto e manda un messaggio per le scuole. Intanto forma il suo partito e beffa tutti

Coronavirus Italia Conte partito PD M5S ultime | Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha nei giorni scorsi mandato diversi segnali importanti in vista della ripresa dell’Italia nella lotta al Coronavirus. L’emergenza pare stia svanendo giorno dopo giorno, intanto, il Premier, da questo fine settimana riapre tutto, anche le frontiere. Adesso l’Italia punta a rivedere la luce economica anche in ottica turismo. Per le scuole, invece, bisognerà aspettare settembre, quando riapriranno con lezioni a presenze. Intanto, arrivano delle voci riguardo un presunto partito che stia mettendo su il Premier Giuseppe Conte, provando a beffare dunque Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Governo, ora Conte fa il suo partito: beffati PD e M5S

Con la conferenza stampa effettuata nelle ultime ore, il premier Giuseppe Conte ha dato già il via alla prossima campagna elettorale che ci sarà in Italia. L’attuale Presidente del Consiglio ha voluto mandare un messaggio chiaro, presto verrà annunciato il nuovo partito di Giuseppe Conte. Secondo le ultime indiscrezioni, il partito di Conte, si chiamerà Con-te. Come svelato da Il Giornale, già in molti sono sicuri di farne parte, tra questi diversi ribelli del Movimento 5 Stelle. Ora il PD e il M5S potrebbero essere spiazzati e beffati per il futuro.